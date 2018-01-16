Тюменская молодежь обсудит концепцию создания нового мультицентра

фото мультицентра "Моя территория"

Встреча, на которой обсудят наполнение креативного пространства "Контора пароходства", пройдет в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 16 и 17 января. Начало в 19 часов.

Как сообщает пресс-служба мультицентра, в начале встречи участники познакомятся с концепцией "Конторы пароходства" и ознакомятся с нынешними вводными. Затем с помощью техники мозгового штурма участники не только поделятся своими идеями, но и в коллаборации создадут новые креативные проекты.

"На встречах мы обсуждаем, как можно доработать уже заявленные идеи, какие проекты можно объединить, чтобы сделать эти события еще масштабнее и эффективнее. Судя по активности участников и количеству идей на сегодняшний день, жизнь нового мультицентра будет насыщенной, а на помещения нужно будет устраивать конкурс", — рассказала директор по коммуникациям мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова.

Отметим, в минувшем году прошло три встречи, где инициативные тюменцы рассказали о тех проектах, которые хотели бы реализовать на площадке для молодежи "Контора пароходства": от выставки тюменского купечества и арт-резиденции до организации ремесленных мастерских и спортивных студий. Напомним, что об открытии нового мультицентра на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова стало известно прошлым летом на КИТ-пикнике. Запуск нового пространства для молодежи планируется в 2019 году.

Добавим, вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация по телефону: 68-96-96.