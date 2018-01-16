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Юргинские долгожители принимают поздравления с юбилеем

11:10 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Юргинские долгожители принимают поздравления с юбилеем/ Фото ПФР по Тюменской области

Долгожителей Юргинского района поздравили представители администрации муниципального района, государственных служб, совета ветеранов, артисты художественной самодеятельности сельских поселений. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.  

Список долгожителей района этого года открыла Мария Александровна Бутакова из Агараки. Первого января ей исполнилось 90 лет.

Агаракской земле и родному колхозу она посвятила всю жизнь. Общий трудовой стаж Марии Александровны - более 40 лет. Начала трудиться в колхозе им. Иосифа Сталина 12-летним подростком еще до войны. Официальная запись в трудовой книжке начинается с 1956 года. Была рядовой, разнорабочей, скотницей и телятницей до выхода на заслуженный отдых в 1983 году.

95-летие 6 января отметила Галина Ивановна Кузнецова. Она родилась в Покровке – деревне недалеко от Бучихи. В Великую Отечественную войну разносила почту. Ей приходилось быть свидетелем и радости, если доставляла треугольник с фронта, и горя, если похоронку. В 1943 году окончила курсы ветфельдшеров в Ялуторовске, приняла колхозное животноводство. В то время на территории Бучинского сельсовета было несколько колхозов. Все заботы о животных легли на нее. В 1952 году Галина Ивановна переехала в Новый Тап, где живет и сегодня. Вышла замуж, родила и воспитала пятерых детей. Работала на почте, в сберегательной кассе вплоть до выхода на заслуженный отдых. Галина Ивановна является участником трудового фронта. Ек вклад в Великую Победу отмечен юбилейными медалями, памятными адресами главы района, именными письмами президента РФ.

90-летний юбилей 10 января отметила Клавдия Ильинична Сергеева. У преподавателя математики две записи в трудовой книжке - "принята на работу" и "уволена в связи с выходом на пенсию". Все это время Агарак был её единственным местом жительства, Агаракская школа – единственным местом работы. Ее первые ученики давно сами стали бабушками и дедушками. У Клавдии Ильиничны же есть правнуки, и их даже больше, чем внуков. 

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Теги: юбилей , Юргинский район

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