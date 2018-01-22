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Многофункциональный спортивный комплекс построят в Червишево

15:01 21 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - frontierarieti.com

Строительство нового спортивного комплекса, который обеспечит село Червишево крытым спортсооружением для проведения соревнований различного уровня, обойдется в 30 млн рублей.

Отметим, реализация инвестиционных проектов в Тюменском районе уже принесла около тысячи рабочих мест и более 5 млрд рублей. Такие итоги двух лет работы в сфере инвестполитики озвучила глава района Светлана Иванова. На этот год, по словам Ивановой, запланированы 17 инвестпроектов. Их реализация даст району еще 300 рабочих мест.

Один из этих проектов – строительство нового спортивного комплекса в Червишево. Его стоимость оценивается в 30 млн рублей. "Есть инвестор, определен участок для строительства, он расположен по дороге к "Жемчужине Сибири", - рассказал начальник управления экономики и стратегического развития Тюменского района Сергей Ивченко. - Готовится разрешительная документация на строительство".

Многофункциональный спортивный комплекс должен обеспечить 11 новых рабочих мест. 

Николай Ступников

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Теги: инвестиции , спортивный центр , Тюменский район

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