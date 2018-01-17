Робототехники и дизайнеры будут востребованы на тюменских предприятиях в 2018 году

Фото: trud.admtyumen.ru

В 2018 году в Тюменской области сохранится высокая потребность в специалистах с высшим образованием - врачах, инженерах и учителях.

Кроме того, будут востребованы профессии, требующие среднего профессионального образования: лаборант химического анализа, мобильный робототехник, графический дизайнер, специалист в области контрольно-измерительных приборов, операционный логист, техник-технолог по отраслям, специалист по туризму, медицинская сестра и другие.

В областном департаменте труда и занятости населения сообщили, что потребность экономики региона в высококвалифицированных кадрах обусловлена притоком инвестиций и запуском высокотехнологичных производств, таких как ООО "ЗапСибНефтехим", ЗАО "Племзавод "Юбилейный" и других.

В 2018 году в Тюменской области за счет регионального бюджета продолжится реализация мероприятий по содействию занятости, реализуемых ранее, и в которых ежегодно принимает участие около 70 тыс. человек. Совокупность данных мер позволит сохранить ситуацию на рынке труда стабильной и контролируемой.