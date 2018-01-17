В Тобольске разыскивают пропавшего мужчину

Розыск Н. Саитов. Фото: СКР по ТО

Житель шестого микрорайона г. Тобольска Наиль Саитов разыскивается сотрудниками следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, 34-летний мужчина вышел из дома 20 августа 2017 года и с тех пор на связь с родственниками не выходил.

Приметы: на вид 32-35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, носит бороду. Был одет в черный костюм с тонкими красными полосками у молнии.

Всех, владеющих информацией, просят обращаться по телефонам: 8(3456) 24-06-13, 8-904-491-43-25 или 02.