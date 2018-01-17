Жители активно включились в проект #СоздайУват

Фото: администрация Уватского района

Проект по благоустройству #СоздайУват активно поддержали местные жители. На онлайн-страницу на сайте администрации Уватского района уже поступило 13 сообщений с предложениями.

Основная проблема, которую обсуждают жители Увата и Першино - освещение. Так, например, один из жителей района пишет: "Хочу высказать свое предложение по уличному освещению на правобережье с. Уват. Отключите фонари через опору. Зачем они так часто установлены и для кого? Есть опоры, на которых работают по два светильника. Если кому-то темно возле ограды, пускай ставят свои фонари. Это ведь повлияет на экономию средств сельской администрации, которую они могут направить на ту же модернизацию освещения. Был в Ивановке и очень удивился - там уже везде светодиодные фонари установлены".

Организаторы проекта просят неравнодушных жителей, обращающихся с предложениями, выкладывать фотографию того объекта, о чем идет речь.