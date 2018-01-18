Тюменцев просят помочь кошкам, получившим сильное обморожение

Тюменцев просят помочь кошкам, получившим сильное обморожение. Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки"

Ветеринары борются за жизнь пяти кошек, которые были найдены во время морозов в Тюмени. Животных подобрали неравнодушные горожане, им была оказана экстренная помощь, сейчас идет сбор средств на оплату долгов перед клиниками, сообщается на официальном сайте БФПЖ "ГЛ "Потеряшки".

Долг перед ветеринарами составляет более 17 тысяч рублей, именно столько ушло на проведение необходимых анализов, медицинские препараты. Детальная информация размещена в группе. Волонтеры просят помочь в оплате счетов за клинику, с радостью примут корм и пеленки.

У кота из Гусево ветеринары зафиксировали сильное обморожение четырех лап, хвоста, ушей.Прогноз крайне осторожный. Долг в клинике: 1 тыс. рублей. Сейчас он нуждается в лекарствах (актовегин 20 мл) и спецкорме (паштеты рекавери).

Кошка с пос.Московский поступила с переохлаждением. Помощь ей оказана своевременно. Еще одна кошка сейчас вне опасности - проведен полный курс лечения, но для ее восстановления нужен спецкорм и лекарственные препараты.

У кота, подобранного на улице Новосибирской, помимо сильного обморожения, врачи нашли инфекционное заболевание. Курс лечения прописан. На приобретение препаратов нужно 3 тыс. 560 рублей.

Еще один кот с ул. Олимпийская поступил в фонд с ушибами грудной клетки, внутренних органов, обморожения трех лап.

Фото животных размещены в официальной группе, желающие помочь животным могут обратиться к кураторам. Кроме того, звонков (94-55-66) ждут от тех, кто узнал в кошках своих потерянных питомцев.

﻿ Тюменцев просят помочь кошкам, получившим сильное обморожение. Фото: БФПЖ "ГЛ "Потеряшки" 1 /