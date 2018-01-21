НКО приглашают на бесплатный вебинар по привлечению средств

Фото благотворительного фонда развития города Тюмени

Бесплатный вебинар от первой лаборатории клуба юристов НКО для представителей действующих некоммерческих организаций пройдет 31 января. Тема встречи — правовые аспекты привлечения ресурсов. Начало в 18 часов по московскому времени.

Клуб юристов НКО этой встречей продолжает серию вебинаров. Как поясняют организаторы, сегодня существует большое количество инструментов для привлечения ресурсов, и все они в той или иной степени удобны жертвователям и самой НКО. Однако, при планировании работы важно не только соответствовать критериям прозрачности и открытости, но и учитывать особенности оформления и налогообложения.

Вести вебинар будет кандидат юридических наук, координатор клуба юристов НКО, руководитель первой лаборатории НКО, практикующий консультант НКО по юридическим вопросам с 2004 года Мария Каневская.

На встрече обсудят вопросы, связанные с позиционированием труда добровольцев как ресурса некоммерческой организации. Мария расскажет, что лучше: грант или пожертвование, научит оформлять пожертвования от физических лиц и пояснит — почему вредно рекомендовать его размер. Также в конце вебинара ведущий сможет ответить на вопросы зрителей.

Вебинар бесплатный. Для регистрации необходимо зарегистрироваться здесь. После регистрации вы получите сообщение с дальнейшими инструкциями для подключения.

Владислав Соколов