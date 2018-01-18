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Студенты ТИУ стали победителями Всероссийского конкурса дипломных работ

13:00 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТИУ

Студенты института геологии и нефтегазодобычи Николай Евдокимов и Артем Статецкий заняли первые места во Всероссийском конкурсе дипломных проектов в области геологии и горного дела. Второе место у Александра Доценко  и третье место у Екатерины Макаровой. 

Как сообщает пресс-служба ТИУ, мероприятие проходило в Санкт-Петербургском горном университете. Всего на конкурс было представлено 130 работ по трем специальностям и 14 специализациям из 15 вузов России. Студентка Екатерина Макарова представила дипломную работу: "Инженерно-геологические исследования на участке автомобильной дороги Русского месторождения".

По словам научного руководителя Любови Ковяткиной, не смотря на то, что инженерная геология – это наука стандартизированная, есть соответствующие ГОСТы, СНИПы на все виды работ, но Екатерина в своей работе сделала прогноз изменения температурного режима грунтов под основанием автомобильной дороги с использованием программы "ТЕПЛО". Данную программу используют для теплотехнических расчетов многолетнемерзлых пород.

"Тема прогноза изменения температуры многолетнемерзлых пород сегодня очень актуальна. За изменениями постоянно проводятся наблюдения, — комментирует Любовь Ковяткина. – Дорога оказывает отепляющее влияние на грунты за счет движения автомобилей, возведения насыпей, соответственно на этих поверхностях происходит оттаивание. Температурный режим очень важно знать, и если в исходном состоянии это изучается в процессе бурения скважин при изысканиях, то, как будет развиваться процесс, мы можем только смоделировать и потом изучить, пробурив скважину в откосе. Способ строительства с сохранением мерзлоты более рациональный в техническом отношении, но в экономическом отношении мерзлоту поддерживать очень дорого, поскольку необходимо ставить, монтировать специальные установки".

В своей работе Екатерина привела некоторые рекомендации, в том числе, по применению искусственных материалов, которые сохраняют, изолируют мерзлоту и в целом движение воздуха. Их укладывают в основание дороги, чтобы не происходило растепление.

Отметим, что это не первые победы студентов Института геологии и нефтегазодобычи  на всероссийском конкурсе дипломных проектов (работ) в области геологии и горного дела.  

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Теги: конкурс , ТИУ

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