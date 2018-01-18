Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидемический порог

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 10 тыс. человек заболели ОРВИ в Тюменской области с 8 по 14 января. Большая часть заболевших — жители Тюмени, в Ишиме зарегистрировано около 1 тыс. заболевших, чуть более 500 — в Тобольске и около 500 — в Тюменском районе. Основная масса заболевших - дети до 14 лет — 7 тыс. 200 человек в области. Среди детей детсадовского и младшего школьного возраста наблюдается наибольший прирост в сравнении с первой неделей 2018 года.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 1,2%. Тем не менее в области зарегистрировано два случая заболевания гриппом типа В. Оба пациента не были привиты от гриппа.

Медики советуют применять меры профилактики. Правильное питание, физическая активность и здоровый сон работают на укрепление иммунитета и защиту от вирусов. Следует избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение на работе и дома. В местах массового скопления людей использовать маску, которая обязательно должна закрывать рот и нос, и менять ее через 2-4 часа.

В поликлиниках Тюменской области предусмотрены все меры для максимально быстрого проведения лабораторной диагностики при малейших подозрениях на заболевание гриппом. Медики призывают не заниматься самолечением, чтобы избежать осложнений. При появлении симптомов недомогания необходимо обратиться в кабинет неотложной помощи территориальной поликлиники либо вызвать врача на дом.