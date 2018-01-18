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На Ямале женщина заставила своего сына совершить кражу денег

13:43 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Мать 17-летнего юноши в Новом Уренгое заставила сына похитить с банковской карты клиента гостиницы крупную сумму денег. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем". 

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ямалу, 39-летняя женщина, работница гостиницы, совместно со своей приятельницей, кассиром магазина, расположенного в этой же гостинице, видя, что клиент забыл в магазине банковскую карту, решили украсть с нее деньги. Женщина предложила своему сыну проверить в банкомате наличие денежных средств на карте. Код карты она узнала от кассира. Получив сообщение от сына, что на карте имеется значительная сумма, женщины решили похитить 10 тыс. рублей и разделить их на троих. Но несовершеннолетний снял с карты еще 30 тыс. рублей. Затем молодой человек еще раз получил с нее денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 80 тыс.  рублей.

Возбуждено уголовное дело. И выявлен еще один преступный эпизод в деятельности одной из женщин. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленников. Подозреваемые полностью признали  свою вину и сотрудничают со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: кража , Новый Уренгой , уголовное дело

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