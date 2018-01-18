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В Тюмени изучат спрос на транспорт

13:32 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени изучат спрос на транспорт. Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть месяцев специалисты Тюменского индустриального университета будут изучать спрос жителей областного центра на транспорт: общественный, автомобильный и велосипедный. Цель этого исследования – выяснить, где в городе требуются платные парковки, пункты проката велосипедов и другие элементы инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Максим Афанасьев.

Результаты исследования помогут определить приоритеты для создания необходимой инфраструктуры. "В последнее время много говорится о внедрении смарт-сити, о приоритете пешеходов и велосипедистов, считает Максим Афанасьев. - Но к реализации этого надо подходить с научным обоснованием. Необходимо изучить множество параметров: где в первую очередь нужны велодорожки, требуются ли велопрокаты, есть ли необходимость в изменениях в работе общественного транспорта".

Афанасьев также напомнил, что с 1 января 2018 года в Тюмени действует трехгодичный контракт на организацию перевозки пассажиров. Документ определяет стратегию по увеличению общественного транспорта большей вместимости.

"Сегодня уже видны результаты, - отметил Максим Афанасьев. - В первую очередь это сказывается на возрасте транспортных средств. Конкурсной документацией для автобусов большой вместимости установлен предел в девять лет, для малого класса – семь. Но по факту у нас средний возраст малого класса – чуть более трех лет, а больших – пять".

"Сегодня, когда уровень организации перевозки пассажиров достиг достойной планки, напрашивается необходимость в брендировании нашей транспортной инфраструктуры, - добавил заместитель главы городской администрации. - Речь идет о том, чтобы не только автобусы, но и пункты приема платежей и пополнения транспортных карт, паркоматы, и остановочные комплексы были не просто узнаваемы, но и соответствовали бы современным требованиям".  

Николай Ступников

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Теги: велодорожки , Максим Афанасьев , общественнный транспорт , парковки

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