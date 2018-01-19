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В Тюмени подвели итоги конкурса "СМИ против коррупции"

17:00 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Валерия Бычкова

Больше 28 тыс. материалов о работе тюменских прокуроров опубликовали тюменские СМИ в 2017 году. Больше 1,6 тыс. из них на тему борьбы с коррупцией.

Такие цифры назвал на церемонии подведения итогов IX областного конкурса "СМИ против коррупции" в зале конференций областной прокуратуры прокурор Тюменской области Владимир Владимиров.

Фото Валерия Бычкова

Он отметил, что в 2017 году работа журналистов и прокуроров была, как и прежде, плодотворной, а также пожелал своим коллегам не останавливаться на достигнутом и первыми выходить на связь с редакциями и изданиями.

"Благодаря плотному сотрудничеству наше ведомство по-прежнему является одним из наиболее открытых государственных органов охраны правопорядка. Здорово, что мы когда-то придумали этот конкурс. Это не просто наша с вами работа, это огромная профилактическое средство. Это все то, что мы называем противодействием коррупции", - подчеркнул он.

Фото Валерия Бычкова

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский в своем приветственном слове напомнил журналистам и прокурорам, что благодаря системной работе образ коррупции в обществе приобрел негативный оттенок.

"Если мы вспомним, каким был социальный образ такого явления, как коррупция, 10 или 15 лет назад и какое оно сейчас, то поймем — между ними огромная пропасть. Я отлично помню то время, когда в самых неожиданных местах среди тех людей, кто, наоборот, должен проявлять нетерпимость к таким вещам, люди говорили — да, это необходимое зло, без которого многие вещи невозможны. Закон наказывает сейчас вне зависимости от того, в каком ранге люди находятся: это и федеральные чиновники, это и люди бизнеса. Общественное отношение изменилось кардинально и в этом есть огромная роль таких конкурсов", - отметил Павел Белявский.

Фото Валерия Бычкова

Советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин добавил, что прокуратура, как и раньше, является "оком государевым", а журналистика — глазом народа.

"И когда вместе встречаются две силы и двигаются в одном направлении — может получиться много хорошего. Два года назад мы внесли изменения в положение конкурса. С тех пор соревнуются не редакции, а конкретные журналисты. Нам важно, чтобы начали звучать имена", - пояснил он.

Фото Валерия Бычкова

И имена зазвучали. Сразу после вступительных слов началась церемония награждения.

В категории "Областное телевидение" диплом получила журналист ТРК "Регион-Тюмень" Ксения Антропова и телеведущая ТК "Тюменское время" Ольга Солоницына.

В категория "Городское и районное телевидение" победителем стала корреспондент информационно-издательского центра "Призыв" из Юргинского района Олеся Коновалова.

Среди печатных СМИ в категория "Городские и районные газеты" диплом достался обозревателю информационно-издательского центра "Призыв" из Юргинского района Ольге Коноваловой.

Фото Валерия Бычкова

Победителем в этой категории также стала обозреватель информационно-издательского центра "Светлый путь" из Нижнетавдинского района Лидия Лебедева.

Журналист ТРК "Регион-Тюмень" Людмила Губанова традиционно стала победителем в категории "Областное радио".

Победителем в категории "Областные и региональные выпуски общероссийских газет" стал обозреватель газеты "Тюменская область сегодня" Виталий Лазарев.

Фото Валерия Бычкова

В категории "Информационные агентства и сетевые издания" диплом получила руководитель пресс-центра "Тюменской линии" Ирина Шемякина.

Фото Виктора Рериха

Победа в этой категории досталась специальному корреспонденту информационного агентства "ТюменьPRO" Виктору Нестеруку.

Помимо победителей сотрудники прокуратуры отметили скромными презентами руководителей и представителей СМИ, с которыми ведомство тесно сотрудничало в течение 2017 года.

Среди них директор информационного агентства "Тюменская линия" Сергей Пересторонин и продюсер ТВ информационного агентства "Тюменская линия" Владислав Соколов.

В числе поощренных также директор, главный редактор газеты "Тюменская область сегодня" Александр Скорбенко. Во время награждения старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова отметила, что газета сотрудничает с прокуратурой с 2007 года и первое интервью на новом посту прокурор области Владимир Владимиров дал именно этому изданию.

Среди отмеченных также начальник службы информации телевидения и радио ТРК "Регион-Тюмень" Александр Лабыкин, собственный корреспондент Первого канала в Тюмени Алексей Иванов и другие.

Владислав Соколов

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Теги: Александр Новопашин , Владимир Владимиров , День печати , Павел Белявский , прокуратура , радио , телевидение

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