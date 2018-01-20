Рубиновцы сыграют с командой из Харбина

"Рубин" сыграет с "КРС Хэйлунцзян". Фото ХК "Рубин"

Сборная из китайского Харбина с 48 очками занимает 22 место в таблице и отстает от тюменского "Рубина" на 4 балла. При этом, представители Поднебесной имеют два поединка в запасе. Декабрь фарм-клуб выступающего в КХЛ "Куньлуня" завершил гостевой победой в овертайме над воскресенским "Химиком" (3:2). Однако новогодняя пауза пошла харбинцам во вред.

В январе они уступили в четырех встречах. Перед визитом в Тюмень подопечные Михаила Кравца проиграли в Кургане "Зауралью" - 1:3. Автором единственного гола гостей стал Юрий Скворцов, ассистентами которого выступили Александр Васильев и Ху Ян. Последний является четвертым по результативности нападающим "КРС Хэйлунцзян", набрав в 40 матчах 20 очков по системе "гол+пас". Возглавляет список Михаил Мокин (15+26). При том, что в каждом из трех последних матчей его коэффициент полезности был равен единице с отрицательным знаком, в целом по сезону этот показатель у 25-летнего игрока пока положительный (+7). В активе Васильева 31 балл (13+18). Помимо Ху Яна, в матче с "Зауральем" приняли участие и другие этнические представители Поднебесной. Это нападающий сборной Китая Ли Хан, форварды Сян Сюйдун, уроженец канадского Ванкувера Кристофер Сето и Грег Сквайрз, который в прошлом сезоне выступал за шведский "Эребру".

Основным голкипером команды является Георгий Бояршинов, известный по выступлению в системе ханты-мансийской "Югры". Его сменщик – канадский китаец Дерек Дан. Стержнем обороны "КРС Хэйлунцзян" является Евгений Рыбницкий. Бывший игрок "Рубина" в среднем за игру проводит на льду больше одного периода и набирает очки (4+15).

Команды встречались в Китае 11 октября 2017 года, где выдали зрелищный и результативный хоккейный спектакль. В обмене голевыми атаками больше преуспел "КРС Хэйлунцзян" - 6:4. У сибиряков дубль оформил нападающий Егор Попов, который по состоянию здоровья не сможет повторно сойтись с харбинцами на домашнем льду. Отличился в той встрече и форвард Егор Иванов.

Матч между тюменским "Рубином" и китайским "КРС Хэйлунцзян" начнется во дворце спорта 20 января в 17 часов, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".