Из-за аномальных морозов ситуация на дорогах Ямала остается напряженной

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

Из-за сильных холодов, установившихся на Ямале, водители вынуждены оставлять на обочинах автомобили, особенно те, которые работают на дизельном топливе. Дорожники призывают участников движения к осторожности.

Зимник Салехард-Надым открыт для движения в составе колонны не менее двух единиц для полноприводных машин до 10 тонн. 20 января автозимник Уренгой - Красноселькуп с 10 часов 30 минут до 18 часов открыт для движения для всех транспортных средств массой до 30 тонн. Пускают колоннами по три машины.

По дороге Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги разрешено движение для полноприводных транспортных средств общей массой до 20 тонн на участках зимней автодороги "Лабытнанги-Войкары" и "Мужи-Азовы-Теги". Комиссия по вводу участка "Войкары-Мужи" назначена на 22 января 2018 года.

Дорога Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале не принята в эксплуатацию. Работа комиссии по приемке объекта назначена на 23 января, сообщает "Север - пресс".