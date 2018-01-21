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Тюменские полицейские соперничали на боксерском ринге

13:45 21 января 2018 | mobile | | print версия для печати
УМВД России по Тюменской области

30 сотрудников отделов и подразделений полиции приняли участие во встрече по боксу в рамках Спартакиады УМВД России по Тюмени.  

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, соревнования проводились в четырех весовых категориях. Бой состоял из трех раундов каждый продолжительностью по две минуты, результаты которого определяла квалифицированная судейская коллегия.

По итогам соревнований победителем в весовой категории до 69 килограмм стал Рамиль Рябиков (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции), второе место занял Руслан Абдулин (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции), третье место разделили Сухрабджан Нормуродов (отдельный батальон патрульно-постовой службы) и Сергей Рыжков (отдел полиции № 8 УМВД России по Тюмени).

В весовой категории до 75 килограмм победу одержал Григорий Григорян (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции), второе место - Магомед Газимагомедов (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции), третье место разделили Селюнин Алексей (отдел полиции №2) и Ярослав Еремин (отдел полиции № 8).

В весовой категории до 91 килограмма чемпионом стал Урал Амиров (отдел полиции № 3), второе место - Сафуат Садыков (отдел уголовного розыска УМВД России по  Тюмени), третье место разделили Аман Касенов (отдельный батальон патрульно-постовой службы) и Бахрамжон Курбанов (отдельный батальон патрульно-постовой службы).

В вестовой категории свыше 91 килограмма победителем стал Андрей Кононов (отдел уголовного розыска), серебро завоевал Мадис Камалиев (отдельный батальон патрульно-постовой службы), бронзовые медали - Махмуд Махмудов (отдел полиции № 3) и Алексей Портнов (центр по исполнению административного законодательства УМВД России по Тюмени).

В завершение мероприятия глава регионального полицейского ведомства Юрий Алтынов поблагодарил организаторов за высокий уровень проведений соревнований.

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Теги: бокс , полиция

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