Дарья Домрачева выиграла масс-старт на этапе кубка мира в Антхольце

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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева победила в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Домрачева преодолела дистанцию 12,5 км с одним промахом на четырех огневых рубежах за 40 минут 23,9 секунды. Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии. Тройку призеров замкнула финка Кайса Мякяряйнен.

Российские биатлонистки Екатерина Юрлова-Перхт и Татьяна стали 10-й и 30-й соответственно, сообщает "Р-спорт".