Тюменцев приглашают к участию в акции "АртОбменник"

фото центра Дзержинец

Пункт обмена художественными материалами в рамках акции "АртОбменник" будет работать в центре "Дзержинец" (Ватутина,6) с 22 по 24 января с 9 до 18 часов. Желающие могут оставить в центре ненужные художественные материалы и взять взамен то, что пригодится для творческого процесса.

Как сообщают организаторы, акция "АртОбменник" проходит ежемесячно в рамках творческого направления добровольческого движения Тюмени. ￼В "АртОбменник" можно приносить: карандаши и краски, бумагу, альбомы и тетради, кисти и другие инструменты, изделия, выполненные своими руками, книги о творчестве и искусстве, журналы и др.

￼Подробности по телефону: +7-982-971-80-66 (Наталья).