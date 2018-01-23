Жительница Голышманово порезала сожителя в ходе ссоры

УФСКН РФ по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Голышманово.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в больницу доставили мужчину с ранением в грудную клетку. Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков, между сожителями возникла ссора, переросшая в драку. В результате фигурантка ударила ножом потерпевшему в грудную клетку. Стражи правопорядка установили местонахождение и личность фигурантки. Ей оказалась 29-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.