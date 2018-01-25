Тюменцев приглашают стать героями рубрики "ГТО в лицах"

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Еженедельную рубрику "ГТО в лицах" в социальной сети "ВКонтакте" запускает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Как сообщают организаторы, если вы или ваши знакомые (пол и возраст значения не имеют) являетесь счастливым обладателем знака ВФСК "ГТО" любого достоинства, а быть может, активно готовитесь или находитесь на пути преодоления испытаний комплекса и хотите, чтобы о вас узнали другие, то вы тот, кто нам нужен.

Отправляйте заявку на электронный адрес с указанием фамилии, имени, отчества и контактного номера телефона (в теме письма укажите "ГТО" в лицах"). С вами обязательно свяжутся. Возможно, именно ваша история станет примером для других и простимулирует остальных подтянутся к всероссийскому движению спортивных, активных и целеустремленных людей.