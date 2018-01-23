Тюменские охотники уходят в Интернет

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Заявку на разрешение добычи любой дичи и зверя в охотничьих угодьях Тюменской области в 2018 году можно будет отправить по почте, либо через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", сайт "Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области", либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Возможность подать заявку путем непосредственного (личного) обращения заявителя в уполномоченный орган в новой редакции закона не предусмотрена.

Об изменениях, внесенных в закон Тюменской области "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области" на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказал начальник областного Госохотуправления Василий Щепелин.

"Принятие закона обусловлено необходимостью оптимизации механизма распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области, и обеспечения равных возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам", - отметил Василий Щепелин.

Охотники, по его словам, активно воспользовались электронными носителями для подачи заявок. С начала этого года уже подано 13 тыс. 410 заявок, из них 11 тыс. 827 – через единый портал государственных и муниципальных услуг. "Рассмотрено уже 10 тысяч 480 заявок, остальные находятся в работе", - отметил Василий Щепелин.

Прием заявок на массовые виды охотничьих ресурсов (пушные животные, пернатая дичь), будет сейчас начинаться с первого рабочего дня текущего календарного года и заканчиваться за пять рабочих дней до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьего ресурса.

Фактически охотник сможет обратиться в уполномоченный орган для участия в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в течении длительного периода времени.

Например, в отношении пушных видов, начиная с 9 января 2018 и до момента окончания срока охоты, то есть до 26 января 2019 года. Это позволит сделать государственную услугу по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов более доступной для охотников.

Большим преимуществом нововведенного срока, по оценке специалистов, является появившаяся возможность охотников получить разрешение на добычу пернатой дичи, как на весенний, так и на летне-осенний период охоты одномоментно в одном разрешении на добычу охотничьих ресурсов с оплатой одной государственной пошлины.

При этом стоит помнить, что в заявке необходимо указывать лишь те муниципальные районы, городские округа, где на заявленные виды охотничьих ресурсов совпадают сроки охоты и нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, иначе в распределении разрешения будет отказано.

Принятый законопроект вводит и основания для отказа в участии заявки в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Отказ предусмотрен в случае, если заявка не соответствует содержанию, содержит недостоверные сведения, направлена с нарушением сроков ее подачи, если на момент ее поступления превышены установленные нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и в ряде иных случаев.

Большим преимуществом внесенных изменений является тот факт, что при подаче заявки на ее участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в Управление охотнику не нужно оплачивать государственную пошлину.

И в случае отказа в участии заявки в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов государственная пошлина погашаться не будет, поскольку в данном случае речь идет о стадии рассмотрении заявки на предмет ее допуска к процедуре распределения разрешений, а не о стадии оказания государственной услуги.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа, и, как следствие, допуска такой заявки к участию в распределении разрешений, охотник получает гарантию положительного рассмотрения заявления на добычу охотничьих ресурсов и использования оплаченной государственной пошлины за оказание государственной услуги именно в виде выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов на массовые виды.

Получить информацию о результатах рассмотрения заявок охотник сможет в разделе "Текущая деятельность" на странице Госохотуправления Тюменской области на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области, где в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки уполномоченным органом будет размещен соответствующий реестр результатов рассмотрения заявок.

Василий Щепелин также рассказал, что жеребьевки на косулю, лося, кабана, медведя в соответствующем муниципальном районе или городском округе будут проводить теперь не более двух раз. Данная мера обусловлена тем, что, как правило, основная часть разрешений распределяется в процессе проведения первой и второй жеребьевок. В распределении разрешений теперь будет участвовать первая заявка, поступившая в уполномоченный орган.

Борис Олейник