Тюменцы перелистают страницы истории блокады Ленинграда

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Как проходило сражение за Ленинград, кадры документальной хроники, которые дадут понять, почему до сих пор слова "Блокада Ленинграда" болью отзываются в сердцах народа - все это узнают школьники в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) 24 января, начало в 13 часов.

Поклонники творчества Владимира Высоцкого, известного поэта, актера, музыканта, встретятся в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 13 часов, чтобы вспомнить основные этапы его творческого пути, послушать стихи и песни известного барда. Вечер-портрет, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, начнется в информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, дом 15, корпус 1) в 13 часов. Судьба Владимира Высоцкого и его талант продолжают волновать умы и души людей. До сих пор каждый слушатель открывает своего Высоцкого. На вечере прозвучат стихи и песни, будут показаны фрагменты из фильмов с его участием.

Литературный утренник "В гостях у Кота в сапогах" начнется в библиотеке № 19 (ул. Станционная, 18-а/1) в 11 часов. Он посвящен юбилею знаменитого французского писателя-сказочника Шарля Перро. Малышей ждут увлекательные викторины и конкурсы по произведениям писателя, а также знакомство с яркими и красочными книгами "Золушка", "Кот в сапогах" и другими.

Об учреждении и строительстве Александровского реального училища, о знаменитых выпускниках, интересных фактах, связанных с историей дома, узнают учащиеся средних классов тюменской школы № 37 (ул. Холодильная, 78) на краеведческом часе в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.