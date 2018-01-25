ТИУ вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Факультет карьеры"

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Тюменский индустриальный университет вошел в число победителей Всероссийского конкурса на лучший проект по совершенствованию работы вузов, занимающихся подготовкой выпускников инженерных и технических специальностей "Факультет карьеры". Разработчики проекта на реализацию получат грант в размере 900 тыс. рублей. Срок реализации проектов-победителей – до 13 декабря 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ТИУ, по итогам экспертизы заявок, было определено шесть победителей конкурса. Вместе с ТИУ ими стали Сибирский федеральный университет, Пензенский государственный университет, Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

"Проекты организаций-победителей в полной мере соответствуют целям и задачам конкурса и направлены на развитие практикоориентированного и проектного образования студентов, что способствует повышению конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда", — отмечается в сообщении организатора конкурса.

Отметим, конкурс проводится ежегодно для содействия деятельности, направленной на поддержку развития образования, науки и инноваций; повышению качества образования талантливых студентов инженерных и технических специальностей на основании российского и зарубежного опыта.