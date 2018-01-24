В Уватском районе автоинспекторы спасли дальнобойщика

ГИБДД Тюменской области

Водителю-дальнобойщику, большегруз которого съехал в кювет на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, помогли автоинспекторы и дорожные службы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, почти 500 километров проехал 64-летний житель Республики Марий-Эл Владимир Данилов на автомобиле "МАН" с обмороженными руками. Мужчина на морозе в перчатках устранял поломку в машине и только впоследствии обнаружил, что кисти рук покрылись волдырями от обморожения.

В Уватском районе водитель попытался обогнать автомобиль, но обмороженные руки не дали ему возможности завершить маневр. "МАН" съехал в кювет, повредив трубки подачи воздуха и колеса.

Медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД, оперативно прибыв по вызову, оказали помощь водителю и обогрели его. Несколько часов с помощью тяжелой техники ДРСУ-6 Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия автоинспекторы пытались вытащить большегруз из кювета, однако эти попытки закончились безрезультатно. Вечером дорожники доставили водителя в гостиницу.

Работы по буксировке большегруза будут продолжены, если не удастся вытащить машину из кювета, будут ждать потепления, чтобы вытащить "МАН" с помощью автокрана.

Владимир Данилов поблагодарил уватских сотрудников ГИБДД, фельдшеров скорой помощи и дорожников за быструю помощь и неравнодушие.