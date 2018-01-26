В Тюменской области работают активные предприниматели, считает Лариса Невидайло

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Почти 400 обращений в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило от представителей бизнеса Тюменской области в 2017 году.

Об этом на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

Она отметила, что работа со всеми обращениями независимо от их подведомственности строится конструктивно. По каждому вопросу дается юридическая консультация о возможных способах решения проблемы, в некоторых случаях предпринимателю оказывают правовую помощь в подготовке необходимых процессуальных документов.

"Взаимодействие с предпринимательским сообществом по-прежнему строится по принципу "открытых дверей". Работа с обращениями граждан и организаций являются основной нашей функцией. В прошлом году к нам поступило 394 обращения, больше всего - из Тюмени и Тюменского района. Вместе с тем, активные предприниматели живут и работают в Ялуторовске, Заводоуковске, Голышмановском, Уватском, Исетском, Ишимском и Юргинском районах", - отметила Лариса Невидайло.

Председатель комитета Инна Лосева в рамках заседания отметила, что за пять лет существования этого института проведена серьезная работа. "Мы видим положительную динамику по многим направлениям. Увеличилось количество обращений от представителей бизнеса по разным вопросам. Всем стараются помочь, никто не остается в стороне. Это говорит о том, что институт уполномоченного по защите прав предпринимателей подтверждает свою эффективность", - подчеркнула законодатель.