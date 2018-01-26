up

26.01.2018 пятница

USD 55,9288

EUR 69,458

В Тюмени -18..-20 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В Тюменской области работают активные предприниматели, считает Лариса Невидайло

13:05 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото minpromtorg.gov.ru

Почти 400 обращений в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей поступило от представителей бизнеса Тюменской области в 2017 году.

Об этом на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

Она отметила, что работа со всеми обращениями независимо от их подведомственности строится конструктивно. По каждому вопросу дается юридическая консультация о возможных способах решения проблемы, в некоторых случаях предпринимателю оказывают правовую помощь в подготовке необходимых процессуальных документов.

"Взаимодействие с предпринимательским сообществом по-прежнему строится по принципу "открытых дверей". Работа с обращениями граждан и организаций являются основной нашей функцией. В прошлом году к нам поступило 394 обращения, больше всего - из Тюмени и Тюменского района. Вместе с тем, активные предприниматели живут и работают в Ялуторовске, Заводоуковске, Голышмановском, Уватском, Исетском, Ишимском и Юргинском районах", - отметила Лариса Невидайло.

Председатель комитета Инна Лосева в рамках заседания отметила, что за пять лет существования этого института проведена серьезная работа. "Мы видим положительную динамику по многим направлениям. Увеличилось количество обращений от представителей бизнеса по разным вопросам. Всем стараются помочь, никто не остается в стороне. Это говорит о том, что институт уполномоченного по защите прав предпринимателей подтверждает свою эффективность", - подчеркнула законодатель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: бизнес-омбудсмен , Лариса Невидайло , облдума , предприниматели

Последние новости

15:05 Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области Фото
14:54 В ТюмГУ пройдет заключительный этап олимпиады "Я – профессионал"
14:43 Ветеранов тюменской геологии наградят юбилейной медалью
14:32 Сигал или Месси: кто вы в мире мобильной связи? Фото
14:21 Тюменское кадетское училище проходит государственную аккредитацию
14:10 На Ямале спасали замерзающего на трассе водителя
14:00 ФК "Тюмень" одержал победу над сочинским "Медиком"
13:49 Директор тюменской фирмы задолжал работникам восемь миллионов рублей
13:38 Барнаульские ослики стали звездами соцсетей
13:27 В Тюмени впервые сел авиалайнер Airbus A330–200
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Тюменские вузы активно участвуют в решении важных для региона задач, считает губернатор

Политика

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

В Тюмени начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Экономика

В Тюменской области работают активные предприниматели, считает Лариса Невидайло

Хозяйственный подход: фермер Виктор Провоторов строит серьезные планы

В Тюмени начали выпускать инновационный продукт для обработки металла

Общество

В ТюмГУ пройдет заключительный этап олимпиады "Я – профессионал"

Ветеранов тюменской геологии наградят юбилейной медалью

Сигал или Месси: кто вы в мире мобильной связи?

Спорт

ФК "Тюмень" одержал победу над сочинским "Медиком"

Тюменские лыжники в составе сборной России выступят на чемпионате мира

МОК допустил до Олимпийских игр сто шестьдесят девять российских спортсменов

Происшествия

На Ямале спасали замерзающего на трассе водителя

Директор тюменской фирмы задолжал работникам восемь миллионов рублей

Водитель, сбивший женщину насмерть, пойдет под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+