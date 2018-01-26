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В Тюмени сын порезал отца

12:43 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото press-centr.com

34-летний житель Тюмени подозревается в умышленном причинении вреда здоровью. Кухонным ножом он порезал своего отца. 

Из медучреждения полицейские получили информация о том, что к ним поступил мужчина с ножевым ранением. 59-летний мужчина рассказал, что вместе с сыном распивал спиртные напитки. В ходе застолья у них начался конфликт. Затем подозреваемый кухонным ножом нанес потерпевшему проникающее ножевое ранение в живот.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

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Теги: поножовщина , Тюмень , уголовное дело

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