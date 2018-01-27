Тимуровцы начинают новый "Снежный десант"

фото ТИУ

Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО" в Тюменской области стартует 28 января.

40 участников тюменского областного студенческого отряда, среди которых и студенты Тюменского индустриального университета, будут трудиться в Омутинском и Исетском районах. Четверо тюменских бойцов, студентов ТИУ, отправились в Алтайский край, там акция уже стартовала. В ней примут участие бойцы из 37 регионов России, среди которых Тюменская, Свердловская, Архангельская, Челябинская области, Пермский, Красноярский края и Республика Хакасия.

В "Снежном десанте" принимают участие студенты ТИУ, ГАУСЗ, ТюмГУ, ТюмГМУ, Тюменского колледжа водного транспорта, Тюменского техникума индустрии питания коммерции и сервиса, УрФУ, Свердловского областного педагогического колледжа.

В программу акции входят помощь пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, тематические лекции по здоровому образу жизни, спортивные состязания с сельской молодежью и творческие концерты. Отправление отрядов на зимнюю целину состоится у здания Тюменской областной думы 28 января. Начало в 10 часов.

фото ТИУ

По итогам акции "Снежный десант-2017" в районах Тюменской области бойцы провели более сотни лекций и мастер-классов для 2 тыс. школьников, оказали помощь пожилым людям, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, очистили от снега памятники погибшим воинам Великой Отечественной и гражданской войн.

Большое внимание бойцы тюменского областного студенческого отряда уделяют спорту и творчеству. Они провели товарищеские игры по волейболу и настольному теннису, мастер-классы по самообороне и прикладному творчеству; организовали концерты и дискотеки, которые посетили более тысячи человек. Кроме того, участники акции оказали помощь настоятелю храма в с. Коммунар, очистили территорию и крышу от снега, накололи дров. Общий охват участников акции составил более 3 тыс. человека.

В 2018 году Всероссийская патриотическая акция #СнежныйдесантРСО пройдет в 38 регионах страны. Ее участниками станут более 3 тыс. добровольцев. Акция обрела статус всероссийской в 2016 году. Бойцы студенческих отрядов Тюменской области принимают участие в акции с 2015 года.

Ежегодная акция проводится для патриотического и нравственного воспитания, развития профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризации здорового образа жизни, пропаганды движения Российских студенческих отрядов, сообщает пресс-служба ТИУ.

фото ТИУ