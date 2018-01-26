ФК "Тюмень" одержал победу над сочинским "Медиком"

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Со счетом 3:0 завершился учебно-тренировочный сбор ФК "Тюмень" с любительской командой из Сочи "Медик". Один из голов с пенальти забил полузащитник Владимир Лешонок.

"Все прошло по плану. Адекватно переношу нагрузки. Режим был однообразным – тренировки и сон. Традиционный день сурка, как и всегда на сборах. Конечно, нашими соперниками по контрольным матчам были команды не уровня ФНЛ, но для нас сейчас – это самый подходящий спарринг, - рассказал Владимир. - Мы получаем на тренировках серьезную нагрузку, набираем форму. "Медик", с которым мы играли 25 января, очень достойно себя показал. В Сочи сейчас нет профессионального клуба, думаю, что эти парни могли бы не затеряться во втором дивизионе. Многие из "Медика" играли на профессиональном уровне".

По мнению полузащитника, у "Тюмени" были неплохие отрезки, в которые удавалось хорошо комбинировать. В первенстве ФНЛ футболисты будут стремиться, чтобы игра выглядела более целостно.

Выходные дни Владимир Лешонок вместе с тюменскими коллегами планирует провести в первом городе Сибири, на берегах Туры теплее, говорит он, чем в родном Омске, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".