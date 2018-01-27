Сто случаев острой кишечной инфекции зарегистрированы в гимназии Хабаровского края

В Хабаровском крае зафиксированы сто случаев острой кишечной инфекции/Фото ИА "Тюменская линия"

В Хабаровске среди учеников гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова зарегистрировано 100 случаев острой кишечной инфекцией, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

"По оперативным данным, по состоянию на 27.01.2018 в МАОУ "Гимназия №3" зарегистрировано 100 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении.

У восьми заболевших детей выделен антиген норовируса.

Как отметили в Роспотребнадзоре, заболевание очень заразно. Вирусы устойчивы к дезинфицирующим средствам и могут длительно сохранять инфекционные свойства на различных поверхностях.

В школе проводится заключительная дезинфекция на пищеблоке и в помещениях гимназии.

Ранее сообщалось, что директора школы в Люберцах уволили после отравления кадетов, передает Газета.ру.