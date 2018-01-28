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Тюменские медики восстанавливают зрение по новым методикам

16:40 27 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменские медики восстанавливают зрение по новым методикам/Фото pozatorun.pl

Более 6,3 тыс. пациентов состоят в регистре глаукомы в Тюменской области.

Глаукома – это хроническое прогрессирующее заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления, поражением зрительного нерва и необратимым снижением зрения, вплоть до слепоты. Для сохранения зрения важны раннее выявление, своевременное и адекватное лечение.

Существует два основных направления лечения заболевания: гипотензивная терапия, направленная на снижение внутриглазного давления, а также нейропротекторная терапия, которая позволяет сохранить зрительные функции.

 "К сожалению, глаукома стоит на первом месте по причинам первичной инвалидности. Это необратимая слепота. Где-то порядка у 40% пациентов, если они начинают вовремя закапывать капли, зрение можно сохранить надолго. Но, к сожалению, более половины этих пациентов с установленным диагнозом капли капают нерегулярно, отказываются от лечения, мы для них проводим школы, которые мотивируют этих людей на соблюдение режима и рекомендаций врача", - поясняет начальник организации медицинской помощи Областного офтальмологического диспансера Татьяна Малишевская.

По наблюдениям врачей, часто пациенты не соблюдают лечение именно потому, что до начала курса у них не было симптомов, а после применения капель появляются неприятные ощущения — побочные эффекты, от которых пока не получается полностью уйти.

Гипотензивная терапия включает в себя медикаментозное, лазерное и хирургическое воздействие.

Лазерное лечение, как правило, проводится на ранних стадиях заболевания, когда функции зрительного нерва достаточно сохранены. Микрохирургическое оперативное вмешательство при помощи лазера направлено на то, чтобы устранить блокирование оттока жидкости наименее травматичным методом.

В январе 2018 года на базе ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер" уже проведены лазерные хирургические вмешательства на новом оборудовании (YAG Лазер SeLecTor Deux) – селективная лазерная трабекулопластика (SLT). Это отлично зарекомендовавший себя метод лечения открытоугольной глаукомы.

Метод SLT эффективен в качестве основной, дополнительной и повторяющейся терапии, снижает внутриглазное давление с помощью улучшения оттока жидкости. Лечение  быстрое и безболезненное (процедура проводится под местной анестезией), с коротким реабилитационным периодом, проводится в условиях поликлиники, риск развития осложнений минимальный. Врачи отмечают низкую  инвазивность (относится к операциям непроникающего типа).

В некоторых случаях после проведения селективной лазерной трабекулопластики пациентам не приходится пользоваться гипотензивными препаратами.

На новом оборудовании проведено три лазерных вмешательства. Достигнут высокий положительный результат по снижению внутриглазного давления, пациенты удовлетворены, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области со ссылкой на ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер".

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Теги: зрение , медицина

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