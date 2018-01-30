Житель Югры случайно застрелил знакомого во время охоты на лося

фото hmao.sledcom.ru

Уголовное дело возбудили следователи Югры после смерти мужчины, в которого выстрелил его знакомый во время охоты.

По данным следствия, в конце декабря 2017 года в лесном массиве на территории Белоярского района четверо мужчин охотились на лося. Во время охоты мужчины рассредоточились по лесу. Один из них, увидев в мелколесье лося, выстрелил в него, однако по неосторожности попал в другого охотника, который находился неподалеку. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу полицейские проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.