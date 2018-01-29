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Владивосток станет столицей Тотального диктанта-2018

14:54 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото totaldict.ru

Владивосток выбран столицей проведения Тотального диктанта. 14 апреля текст в этом городе будет читать его автор - Гузель Яхина.  Столица Дальнего Востока по итогам голосования обошла Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Об этом организаторы сообщили на пресс-конференции в Новосибирске 29 января. 

Центральной площадкой диктанта станет Дальневосточный федеральный университет, там его смогут написать более 500 человек, сообщил координатор столицы Тотального диктанта-2018 Вячеслав Беляков. Он отметил, что во Владивостоке будет организована специальная площадка для консулов и их семей. Член экспертного совета Тотального диктанта Татьяна Белица уточнила, что для иностранных участников будет предложен специальный текст на основе общего текста диктанта.

Текст Тотального диктанта-2018 описывает один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века, сообщила автор произведения, писательница Гузель Яхина. "Я очень рада, что экспертный совет согласился тем, что текст может быть написан и войти в новый роман "Дети мои", посвященный судьбе немцев Поволжья, судьбе Немецкой автономии на Волге с 1918 по 1941 год. Мне не пришлось выходить из той большой темы, куда я была погружена глубоко", - сказала Яхина.

Она уточнила, что будет три текста для разных часовых зон. "Они называются "Утро", "День" и "Вечер", они рассказывают об одном дне учителя немецкой словесности по фамилии Бах", - добавила автор. По ее словам, предполагается, что роман "Дети мои" увидит свет в мае этого года.

Напомним, идея добровольного диктанта для всех желающих проверить свое знание русского языка родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. Организатор мероприятия - Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Авторами текстов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев, Леонид Юзефович. Ранее авторы традиционно читали диктант в НГУ. В 2017 году диктант написали более 200 тыс. человек из 71 страны.

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Теги: акция , образование , русский язык , Тотальный диктант

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