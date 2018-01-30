Тобольские врачи спасли шестерых пострадавших в ДТП трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

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Врачи ОКБ №3 в Тобольске оказывают помощь пострадавшим в ДТП 10 января. Хирурги провели большое количество операций, в том числе по профилю нейрохирургии. Четыре пациента переведены на амбулаторное лечение с положительной динамикой выздоровления.

Напомним, на 323 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе во время метели столкнулись "Тойота Королла" и "Ниссан Либерти". По предварительным данным, "Тойота" выехала на встречную полосу. Затем от удара "Тойоту" отбросило назад на свою полосу, в автомобиль "Шанкси".

В результате ДТП 27-летний водитель "Тойоты", житель Нижневартовска, погиб. Тяжелые травмы получили трое пассажиров "Тойоты" 19 и 26 лет, у молодых людей черепно-мозговые травмы, ушибы, у одного скальпированная рана головы и перелом таза, еще у одного молодого человека ампутация двух пальцев на ноге и перелом бедра. 41-летний водитель автомобиля "Ниссан" получил ушибы и перелом ноги, у пассажиров этого автомобиля 29 и 30 лет ушибы и переломы конечностей.

В течение недели врачи отделения реанимации проводили интенсивную терапию и стабилизировали состояние пострадавших, сообщили в ОКБ №3. После реанимации пациентов перевели в профильные отделения - хирургическое и травматологическое, один из них с опасными травмами на аппаратном дыхании был транспортирован в областную больницу №2 в Тюмени.