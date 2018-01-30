Год экологии в Тюменской области отмечен масштабными природоохранными акциями

В Тюмени подвели итоги Года экологии/Фото ИА "Тюменская линия"

260 тыс. человек, или примерно каждый пятый житель Тюменской области, приняли участие в мероприятиях в Год экологии. Экопросвещение и экологическое воспитание россиян стали приоритетными задачами 2017 года. Одним из ключевых также был вопрос, касающийся обращения с отходами.

Об этом на пресс-конференции в в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления водных ресурсов и мониторинга департамента недропользования и экологии региона Александр Рейн, подводя итоги Года экологии в регионе.

"Проведена большая работа по внесению изменений в законодатьельство. Внесены поправки в закон об отходах, они закрепляют раздельный сбор мусора, устанавливают новые правила и запрещают органам власти принимать решения о строительстве мусоросжигающих заводов, полигонов ТБО без проведения публичных слушаний. В 2018 году вступил в силу запрет на захоронение алюминиевых банок, лома металлов и ртутьсодержащих расходов. Перечень расширится, появится стимул для того, чтобы полезные фракции отходов вовлекались во вторичную переработку", - отметил он.

62 региональных мероприятия провели в Тюменской области в Год экологии, реализация еще трех завершится в 2018 и 2019 годах. Продолжается строительство очистных сооружений в геронтологическом центре "Красная гвоздика", их планируется запустить в 2018 году. Проходят гидрогеологические исследования на полигонах государственного мониторинга подземных вод. Возводится мусоросортировочный завод в Тюмени.

"В хорошей стадии производственные корпусы, построен гараж, пожарные резервуары, подготовлен КПП. По условиям концессионного соглашения, до конца февраля все должно быть построено и начата процедура сдачи объекта. Сроки планируется соблюсти. Ведутся подготовительные работы по строительству заводов в Ишиме и Тобольске", - уточнил Александр Рейн.

Ключевым проектом Года экологии стало строительство ОАО "Сургутнефтегаз" газотурбинной электростанции в Уватском районе, которая позволит снизить валовый выброс загрязняющих веществ на 10 тыс. т. ежегодно.

В Тюмени начали создавать условия для владельцев экологичного электротранспорта, здесь открылись три заправки рядом с ТРЦ "Гудвин", "Панама" и "Галерея "Вояж". Для горожан запущен первый электроавтобус.

В 2017 году продолжилась ликвидация несанкционированных свалок: закрыты восемь мест общей площадью почти 20 га.

Жители региона приняли участие в федеральных проектах. Около 40 тыс. куб. м мусора собрали участники субботников "Зеленая весна - 2017" и "Зеленая Россия", более 280 тыс. сеянцев высадили активисты во время Всероссийского дня посадки леса. В целом, во время акций и мероприятий по лесовосстановлению в регионе было высажено более 14 млн лесных культур.

В Год экологии прошли конференции, круглые столы, проекты и форумы. Участие в них приняли более 73 тыс. молодых горожан.

Александр Рейн отметил работу общественников из движения "Зеленый хоровод", которые создают инфраструктуру для сбора пластиковых крышек, а также деятельность активистов движения "Круговорот", открывших мобильные пункты приема вторсырья. В течение года они сдали на переработку 4 т стекла, 5 т макулатуры, 600 кг пластика и 500 кг металлолома. Большую работу по экологическому образованию для горожан провели участники детского движения "ЧИР".

"Мы достигли основной цели, увидев огромный интерес граждан и бизнес-сообщества к проблемам окружающей среды, сделали ряд шагов от инноваций на бумаге к реальным делам, - отметил Александр Рейн. - Безусловно, нельзя за год решить все накопившиеся вопросы. Например, у нас есть проблемы, касающиеся загрязнения водных объектов, многие очистные сооружения работают недостаточно эффективно. Нужно продолжать работу по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух, в том числе оснащать источники выброса автоматизированными средствами учета. Но в первую очередь - и дальше решать вопрос экологического воспитания".

Александр Рейн также сообщил о том, что в Тюменской области будет реализован проект, направленный на разработку системных мер по повышению культуры населения в части обращения с отходами. Жителей региона приглашают высказывать собственные идеи о том, как решить поставленную задачу.

Татьяна Ковалева