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Луна максимально приблизится к Земле

17:16 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото planetarium-moscow.ru

Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние в 358 тыс. 994 км 30 января. Жители России в случае ясной погоды смогут наблюдать суперлуние 31 января, об этом сообщили астрономы Московского планетария.

Второе январское суперлуние 31 января совпадает с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составит около 28 часов: 30 января Луна подойдет к Земле в 12 часов 55 минут по московскому времени на 358 тыс. 994 км, а 31 января с 14 часов 28 минут до 18 часов 11 минут  произойдет полнолуние и полное затмение Луны. Это затмение уникально тем, что Луна во время затмения будет находиться вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), то есть в земную тень войдет суперлуна. Видимый диаметр спутника Земли увеличится примерно на 8 процентов. Это второе суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января. 

Явление можно будет наблюдать на всей территории России кроме западных и юго-западных районов. Затмение также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. В Москве красновато-бурая суперлуна взойдет над горизонтом после 17 часов по Москве, начав выходить из тени Земли. Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в южную часть тени Земли. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край Луны, сам по себе достаточно темный, окажется практически в центре тени, сообщают "Метеоновости".

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Теги: Земля , Луна

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