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В Тюмени продолжается работа над макетом торпедного катера "Комсомолец"

18:10 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Работа над макетом торпедного катера «Комсомолец». Фото ТРО партии "Единая Россия"

Макет торпедного катера "Комсомолец" станет основной точкой притяжения тюменского сквера им. Героя Социалистического труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова.

Состоялось очередное заседание рабочей группы по установке макета в рамках проекта партии "Единая Россия" "Оружие Победы". В нем приняли участие ветераны, депутаты, представители администрации Тюмени, производственники.

Секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил, что без сложностей не обходится: "У нас нет в полном объеме конструкторской документации по изготовлению торпедного катера "Комсомолец". Есть некоторые чертежи, и мы приложили все усилия, чтобы их найти: Юрий Баранчук съездил в Санкт-Петербург, встречался с вдовой чемпиона мира по судомоделированию Маргаритой Стефанович, которая передала ему сохранившиеся оригинальные чертежи, но их недостаточно".

Обсуждение вызвал вопрос по установке памятника в сквере. Депутат Тюменской областной думы, сокоординатор проекта "Единой России" "Оружие Победы" Алексей Салмин считает, что это очень важный момент: "Необходимо решить, как будет расположен макет на постаменте. Есть два варианта – с углом атаки и горизонтально. В каждом есть свои плюсы и минусы, которые нужно учесть, чтобы добиться наилучшего обзора памятника".

Ветеран Тюменского судостроительного завода Юрий Андреев полагает, что в сквере рядом с катером должны быть увековечены имена тружеников тыла — работников завода, а также имена тех, кто воевал на тюменских катерах — на них сражались в том числе и 24 Героя Советского Союза. Юрий Андреев проводит большую работу – собирает воспоминания ветеранов, архивные фото и видеоматериалы.

Изготовлением макета в натуральную величину готовы заняться тобольские судоремонтники. Члены рабочей группы побывали на заводе в Сумкино и оценили возможности производства.

Депутат Тюменской городской думы, сокоординатор проекта "Оружие Победы" Юрий Баранчук  заметил по итогам поездки: "Сейчас предстоит принять взвешенное решение по отбору подрядной организации".

Торпедный катер "Комсомолец" выпускался Тюменским судостроительным заводом в годы Великой Отечественной войны. Решение об установке памятника принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе личного приема ветеранов завода в общественной приемной "Единой России". Глава региона обратился к секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову и главе администрации города Тюмени, секретарю городского отделения партии Александру Моору с предложением реализовать проект силами партийной организации, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

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Теги: Александр Моор , Алексей Салмин , Андрей Артюхов , Единая Россия , катер Комсомолец , Юрий Баранчук

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