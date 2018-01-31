Тюменец убил знакомого, якобы заразившего его ВИЧ

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Мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого, предстанет в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, обвиняемый познакомился с потерпевшим в больнице около двух лет назад. С того времени они стали общаться, вместе выпивать, употреблять наркотики. При этом обвиняемый знал, что его знакомый болен ВИЧ-инфекцией. В январе 2017 года у мужчины была выявлена ВИЧ-инфекция стадия 4А вторичных заболеваний, фаза прогрессирования. При этом общения со своим приятелем он не прекратил. Более того, с осени стал проживать у него.

В декабре пьяный обвиняемый предъявил претензии своему приятелю, что он заразил его опасной инфекцией и может заразить других людей. Произошел конфликт, в ходе которого фигурант зарезал потерпевшего.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.