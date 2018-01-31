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Тюменские автоинспекторы проверят автобусы

15:21 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати
nabludatel.ru

Почти на 40% возросло количество дорожных аварий с участием автобусов в Тюменской области в 2017 году. Такие данные приводит пресс-служба региональной ГИБДД.

В 290 происшествиях погибли 13 и получили травмы 409 участников дорожного движения. 234 ДТП зарегистрировано в областном центре. 133 аварии произошли по вине водителей автобусов, имеющих лицензию и осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Основным видом происшествий с участием автобусов является падение пассажиров в салоне: при таких обстоятельствах в минувшем году в области получили травмы 145 человек, в том числе в Тюмени – 135. Происходит это зачастую при вынужденных экстренных торможениях, когда движению автобуса создают помехи другие водители. При этом пассажиры, которые не держатся за поручни, рискуют получить травмы.

Нарушают правила и сами водители автобусов. Нарушение расположения транспортного средства на проезжей части, отсутствие путевой документации, нарушения правил перевозки пассажиров и другие сейчас под усиленным контролем нарядов ДПС. 

Для предотвращения и пресечения нарушений, совершаемых водителями тюменских автобусов, в Тюмени проводится профилактическое мероприятие "Автобус". Оно продлится до 2 февраля.

Очевидцев грубых нарушений ПДД водителями автобусов просят сообщать на сайт ГИБДД в сервис "Прием обращений". К сообщению необходимо прикрепить запись с видеорегистратора. Нарушившего водителя привлекут к ответственности. 

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Теги: автобус , ГИБДД , проверки

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