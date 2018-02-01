В ТИУ к диплому начали выдавать Европейское приложение

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Управление международного сотрудничества осуществляет оформление и выдачу Европейского приложения к диплому, необходимое для продолжения учебы и работы за рубежом, в транснациональных и иностранных компаниях в России.

Как сообщает пресс-служба ТИУ, европейское приложение к диплому — официальный документ, разработанный Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО, является принятой во всех европейских странах унифицированной формой, отражающей содержание пройденной программы обучения в формате зачетных единиц (ECTS) и присвоенную квалификацию. Приложение оформляется на английском языке, носит статус официального перевода и не требует дальнейшего нотариального заверения. Приложение введено Лиссабонской конвенцией 1997 года, ратифицированной Россией в 2000 году.

Европейское приложение к диплому состоит из восьми разделов и содержит следующую информацию на английском языке: о владельце диплома, о полученной квалификации, об уровне квалификации, о содержании обучения и полученных результатах, выраженных в кредитах системы ECTS (Европейская система учета трудоемкости учебных программ), о функциональном назначении квалификации, национальной системе образования.

Выпускники всех специальностей любого года выпуска могут получить этот документ. По всем вопросам оформления Европейского приложения к диплому обращаться по адресу: ул. Республики, 47, офис 415 (Отдел международной академической мобильности и протокола) или по телефону 28-36-69.