Жители Земли увидят лунное шоу

фото fairysoft.ru

Жители планеты увидят невооруженным глазом кровавое лунное затмение, суперлуние и голубую Луну одновременно ночью 1 февраля. Это произойдет впервые за 150 лет.

И хотя по отдельности эти явления не являются чем-то необычным, все три они совпадают редко. Последний раз, как говорят ученые, подобное событие произошло в Северной Америке 31 марта 1866 года.

Правда, сегодняшнее трио смогут увидеть далеко не все. В первую очередь повезет жителям Сибири и Дальнего Востока, за исключением Камчатки, где небо будет закрыто снеговыми облаками. Все фазы редкого природного явления смогут увидеть в Японии, Китае, Австралии, а также на Аляске и в Калифорнии.

В европейской части России, а также в Восточной Европе и центральных штатах Америки, можно будет наблюдать лишь некоторые фазы затмения, сообщают "Метеовести".