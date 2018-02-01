В Ярково полицейские задержали угонщика автомобиля

фото ГИБДД Тюменской области

Неработающего жителя села Ярково 1992 г. р. подозревают в угоне автотранспорта. После встречи с приятелями он решил покататься на автомобиле друга.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, заявитель, обратившийся в полицию, рассказал, что он вместе с друзьями отдыхал в одном из кафе села Ярково. Пока хозяин автомашины находился в помещении, его знакомый воспользовался тем, что дверь в машине не заперта, а ключ находился в замке зажигания. Мужчина сел в салон машины и скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он полностью признал вину и пояснил, что на похищенном автотранспорте уехал кататься.

Возбуждено уголовное дело. Мерой пресечения до суда задержанному избрана подписка о невыезде. Автомобиль возвращен законному владельцу.