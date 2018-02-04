Услышать мир: как с помощью верботональной реабилитации тюменские специалисты помогают людям со всей страны

Сотрудники центра презентуют успешные наработки на ИНФОТЕХ-2017 в Тюмени. Фото предоставлено АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

Люди с различными нарушениями слуха со всей страны стремятся попасть не только в ведущие столичные центры, но и в Тюменскую область. Именно здесь на базе АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" уже четвертый год успешно применяют верботональный метод реабилитации.

Его внедрение в России началось в 70-х годах прошлого века. Первый опыт апробации педагогической системы был проведен в проблемной научно-исследовательской лаборатории по реабилитации слуха и речи Первого Ленинградского медицинского института (ныне СПМГУ) им. академика Павлова. В 1998 году для объединения усилий специалистов и развития верботональных центров в России был создан верботональный союз. К настоящему времени в Российской Федерации организовано более 20 реабилитационных центров.

С 2013 года благодаря специальному оборудованию и высококлассным специалистам уже и в Тюменской области, в центре "Пышма", начали применять данный метод. За 4 года работы овладеть новыми инструментами для взаимодействия с миром смогли свыше 200 человек со всей страны: по 50 в год.

Корреспонденту "Тюменской линии" удалось пообщаться с сурдопедагогом АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" Мариной Вятчиной, которая проводит реабилитацию при помощи верботонального метода, и выяснить: как работает данный метод, кому он подходит и почему многие выбирают тюменский центр для реабилитации.

Фото ИА "Тюменская линия"

Принцип работы. Назначение

В нашем распоряжении имеется уникальный аппарат Верботон ВТ-15 с вибростолом. В основном его используется для детей после кохлеарной имплантации и слухопротезирования. Он позволяет на начальном этапе реабилитации вызвать у ребенка, который родился глухим, голос, а также сформировать у него навык слушания и навык говорения. Мы развиваем голос — это очень важно, потому что дети молчат, голосовой аппарат не работает, они голосом пользоваться не умеют, не могут. Они даже не понимают, что это такое. И вот именно здесь мы вызываем его и делаем естественным. Это очень важно, чтобы при произношении был максимально естественный голос, внятная, членораздельная речь. Также все дети или взрослые, у которых появились нарушения слуха, и все дети с нарушенным слухом в начале реабилитации обязательно должны работать с помощью этого аппарата. Это может повысить эффективность реабилитации в разы.

Работа начинается через тело. Ребенок понимает, что произносит звук на уровне вибраций

Принцип работы аппарата достаточно прост: навык слушания начинает развиваться с вибрации на низких частотах. Принцип работы прост: мы начинаем через тело, к столу подключаем вибратор и через него посылаем импульс от голоса. В результате ребенок понимает, что если произносится какой-то звук, то возникает какое-то движение, вибрация. Он это чувствует и начинает делать это самостоятельно. У него развивается и голос, и навык сосредоточения: сначала телесного, а потом и слухового. С помощью этого аппарата формируется условно-двигательная реакция. После происходит переход от стола к более сложному этапу.

Сотрудники центра презентуют успешные наработки на ИНФОТЕХ-2017 в Тюмени. Фото предоставлено АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

Пример

К нам в марте 2017 года поступила девочка на реабилитацию. Операцию по имплантации она перенесла в декабре 2016 года. Мы познакомились с молчащим, неговорящим, ни на что не реагирующим ребенком. Здесь потребовалось два курса реабилитации. Для того, чтобы она, как мы говорим, "зазвучала". Чтобы раскачать и сформировать — необходимо не два или три занятия. Нужно гораздо больше. Вот эта девочка у нас зазвучала через два курса реабилитации.

Если у ребенка нарушен лишь слух и нет других патологий, то вполне реально услышать от него первые слова уже через полгода

Сейчас она закончила третий курс и теперь звучит, говорит, слушает, сосредотачивается. Она начала общаться на уровне своих возможностей. В среднем необходимо два-три курса. Скорость появления первых успехов зависит от наличия иных патологий. Если нарушен только слух, а все остальное у ребенка в норме, то эффект наступает очень быстро. Этой девочке в сентябре исполнилось три года. К нам она поступила в 2 года и 7 месяцев.

Сотрудники центра презентуют успешные наработки на ИНФОТЕХ-2017 в Тюмени. Фото предоставлено АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

Кто может пройти реабилитацию в "Пышме"?

Все дети или взрослые, у которых появились нарушения слуха, а также все дети с нарушенным слухом при реабилитации, в начале реабилитации. Все они обязательно должны работать с помощью этого аппарата. Это может повысить эффективность реабилитации в разы. Для того, чтобы приехать к нам, нужно обратиться в департамент социального развития Тюменской области или в центр социального обслуживания населения. Если у ребенка есть статус инвалида по слуху, значит он может получить путевку в наш центр. Также можно наш центр посетить и за счет собственных средств. У нас есть сайт в Интернете. Вы можете обратиться к нам посредством него или просто позвонить.

В России эта установка существует, но представлена не так широко

У нас приезжают на реабилитацию из Москвы, с Ямала. В России эта установка существует, но не так широко представлена. Я точно знаю, что помимо нас это делают еще в Москве. Там, где мы проходили стажировку, в центре "Логотон".

Фото ИА "Тюменская линия"

Будущее

Для дальнейшего развития нам в кабинете необходима fm-система. Это устройство, которое передает звук прямо в ухо ребенку со слуховым аппаратом. Он слышит все, что произносит партнер, без помех. Сейчас активно ведутся разговоры о том, чтобы в школах, где есть ребенок с нарушенным слухом, во всех классах устанавливать такие системы. Это очень удобно: ребенок приходит, переключает на слуховом аппарате режим и подключается к системе. Все, теперь голос учителя поступает ему прямо в ухо. Нет отражения от стен, нет реверберации, нет ничего. Вот мы с вами находимся в достаточно шумном помещении. Здесь множество звуков, но мы умеем с вами слушать в таком многообразии. А ребенок с нарушенным слухом здесь бы ничего не услышал. Также и в школьном классе - с такой системой ему будет проще. Их можно устанавливать в актовых залах, в концертных залах, детских садах. Да их везде надо устанавливать! Но это стоит немалых денег. Нам в центр такая система также очень необходима, поэтому если появится спонсор, кто подарит нашим детям такую вещь — это будет прекрасно.

Сотрудники АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма" постоянно представляют новинки реабилитации особых людей на Всероссийском форуме "ИНФОТЕХ" в Тюмени. В качестве дополнительной меры социальной поддержки проживающих в Тюменской области инвалидов и детей-инвалидов, центр осуществляет комплексную медико-социальную реабилитацию в соответствии с госзаданием учредителя и индивидуальными программами реабилитации в отношении десятка категорий граждан.

Владислав Соколов