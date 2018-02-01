Жительница Тазовского района зарезала сожителя

УФСКН РФ по Тюменской области

Женщину, убившую своего сожителя, осудят в Тазовском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в октябре 2017 года в п. Тазовский пьяная 47-летняя женщина поссорилась со своим 66-летним сожителем. Обвиняемая нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом. После чего, посчитав, что он умер, легла спать.

Утром, убедившись, что мужчина еще жив, обвиняемая обратилась за помощью в скорую помощь. От полученных ран мужчина скончался в больнице на следующий день.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокурору.