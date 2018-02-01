В Ишиме открылась выставка репортажной фотографии

Фото ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка "Региональный репортаж" открылась в Ишиме в кинотеатре 30-летия ВЛКСМ в рамках XVI межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова".

На мероприятии были представлены лучшие работы тюменских фотомастеров в номинациях "Сибирская семья" и "Человек труда". Зрители также увидели фильм "Жил такой парень" о судьбе фотожурналиста Александра Ефремова, ставшего прототипом первого в России памятника "Жизнь за правду".

Напомним, памятник, посвященный журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга, был установлен в 2016 году в Тобольске.

В течение двух недель выставка будет работать в Ишиме, затем работы фотографов смогут увидеть жители Заводоуковска и Ялуторовска.

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