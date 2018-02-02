Владимир Якушев: промышленность - главный локомотив экономического роста

admtyumen.ru

В крупных экономиках именно промышленность всегда выступает главным локомотивом общеэкономического развития и экономического роста. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с основным докладом на заседании президиума Государственного совета РФ, которое проходит в Ростове под председательством президента России Владимира Путина.

"Промышленность формирует значительную долю внутреннего валового продукта нашей страны. По данным Росстата, совокупная доля промышленного производства в российском ВВП по итогам 2016 года составила 26,2 процента", - отметил Владимир Якушев. Администрация президента Российской Федерации, федеральное правительство и Агентство стратегических инициатив проделали огромную и последовательную работу по улучшению инвестиционного климата в нашей стране, добавил он.

"Благодаря успешной реализации таких ключевых проектов, как региональный инвестиционный стандарт и Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, а также внедрению целевых моделей по улучшению инвестиционного климата, у регионов значительно расширились возможности в части проработки и реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности", - сказал губернатор Тюменской области.

В ходе подготовки доклада президиуму Госсовета РФ рабочая группа под руководством Владимира Якушева провела серьезную работу по сбору информации об индустриальных проектах, запланированных к реализации в регионах России на период с 2018 до 2022 года.

В рамках этой работы регионы направили более 3,8 тыс. проектных инициатив в сфере промышленности с общим объемом инвестиций порядка 20,5 трлн рублей, сообщил тюменский губернатор. "Реализация этих проектов, по оценкам экспертов, способна обеспечить среднегодовой прирост ВВП минимум на 1,4 процента дополнительно к прогнозу Минэкономразвития России, а также, по разным оценкам, позволит дополнительно стимулировать рост объемов налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, включая региональные бюджеты, на сумму 2,6 триллиона рублей, а с учетом мультипликативного эффекта - на 4,2 триллиона рублей", - отметил Владимир Якушев.

Кроме того, по данным, которые рабочая группа получила от регионов, реализация проектных инициатив может обеспечить создание до 540 тыс. новых рабочих мест с высокой производительностью труда и достойной зарплатой в промышленности, а с учетом мультипликативного эффекта в экономике - до 1,5 млн новых рабочих мест, добавил губернатор Тюменской области.

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Евгений Бабенко