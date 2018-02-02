Тюменца отправили в колонию за содержание наркопритона

УМВД России по Тюменской области

Мужчину, содержавшего в своей квартире наркопритон, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в марте 2017 года тюменец в первый раз был осужден за организацию наркопритона. Во время судебного разбирательства он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд поверил и назначил тюменцу 1 год 6 месяцев лишения условно с испытательным сроком два года.

В октябре 2017 года молодой человек вновь стал пускать в свою квартиру на ул. Станционной в Тюмени наркоманов для потребления наркотиков, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой вещества. Об этом стало известно сотрудникам полиции, которые повторно пресекли противоправную деятельность гостеприимного тюменца. В отношении него было возбуждено второе уголовное дело.

В итоге суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.