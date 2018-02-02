В Тюмени мошенники обманули поклонников фитнеса

фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о хищении денег под видом продажи дешевых абонементов в фитнес-центр возбуждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки было установлено, что с мая по декабрь 2017 года "А-Группа компаний "ФАРАОН" под предлогом оказания физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-центрах "Первый фитнес-дискаунтер" продавало годовые абонементы на посещение спортивных занятий. Стоимость абонементов не превышала 10 тыс. рублей и привлекала потребителей, однако услуги им оказаны не были. Кроме того, компания предлагала гражданам инвестировать деньги в бизнес, и одна тюменка перечислила 100 тыс. рублей. В ходе проверки прокуратурой города было установлено 27 пострадавших.

Собранные материалы прокуратура направила в УМВД по Тюмени, где по ним возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Размер ущерба, причиненный потерпевшим, превысил 300 тыс. рублей. Позже в прокуратуру поступило коллективное обращение еще от 34 обманутых граждан.

Расследование находится на контроле прокуратуры города.