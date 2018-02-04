NASA опубликовало панорамное видео Марса

фото www.yaumen.ru

Панорамное видео Марса снято с помощью планетохода Curiosity. Как сообщает NASA, панорама составлена из снимков, сделанных с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла.

Поскольку съемка производилась незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было ясным, что позволило получить на кадрах множество деталей. Curiosity — марсоход третьего поколения, представляющий собой автономную химическую лабораторию. Высадка ровера на Марс состоялась 6 августа 2012 года. К началу 2018 года Curiosity прошел по планете 18 километров.