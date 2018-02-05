up

5.02.2018 понедельник

USD 56,0408

EUR 70,0958

В Тюмени -8..-10 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский чемпион по карате провел для школьников мастер-класс

13:54 05 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - rosgvard.ru

Увлекательный урок физкультуры в формате мастер-класса провел для учеников Винзилинской школы именитый спортсмен – сотрудник Тюменского ОМОНа капитан Максим Быков. 

Максим Быков – серебряный призер чемпионата мира по полноконтактному косики карате, многократный чемпион области по карате и рукопашному бою, победитель международного турнира, чемпион России и мира по карате среди полицейских.  

В школьном спортзале Максим Быков провел физическую разминку, продемонстрировал элементы боевых комбинаций. Дети старательно повторяли движения мастера. Особенно омоновец удивлял ребят, когда легким движением руки или ноги напополам разбивал твердые предметы довольно внушительного размера. 

Мальчишки и девчонки смогли пообщаться с чемпионом. Офицер рассказал о том, как начинал занятия спортом, как добился первых ощутимых результатов, как начал службу, стал офицером Росгвардии. Он отметил, что большую роль в его спортивной карьере сыграл отец, который поддерживал его во всех начинаниях, и тренеры, помогавшие в подготовке к соревнованиям. 

Он поблагодарил администрацию школы за теплый прием и сказал напутственные слова подрастающему поколению: "Добросовестно учитесь, занимайтесь спортом, пробуйте свои силы в различных состязаниях. К тому, кто упорно идет к цели, обязательно придет удача. Никогда не сдавайтесь и тогда у вас все получится! Помните о дисциплине и саморазвитии!". 

Урок был организован по инициативе Управления Росгвардии по Тюменской области.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: карате , Росгвардия , школьники

Последние новости

16:38 Определены банки, которые могут кредитовать малый и средний бизнес под низкий процент
16:27 Помощь государства при рождении ребенка - хорошее подспорье для семьи, считают молодые мамы
16:16 Жители ХМАО стали чаще летать за границу
16:05 День памяти декабриста Краснокутского состоялся в Тобольске
15:54 В Тюмени обсудили возможности помощи больным с деменцией
15:43 В Мизоновской школе открылся новый математический класс
15:32 В домах многодетных тюменцев устанавливают дымовые пожарные извещатели
15:21 Ежик-метеоролог предсказал жителям УФО погоду на весну
15:10 Ученые: растет популярность каучсерфинга
15:00 Тюменские лыжники завоевали медали на первенстве мира
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Порядок получения земли для реализации инвестпроектов упростят

Тюменский опыт подготовки кадров для промышленности востребован в регионах России

АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области развивают сотрудничество

Политика

Владимир Путин: промышленный рост нужно стимулировать на региональном уровне

Владимир Путин: экономический рост - ключевое условие повышения качества жизни людей

Кандидаты на низком старте: ЦИК завершает прием подписей за претендентов в президенты

Экономика

Определены банки, которые могут кредитовать малый и средний бизнес под низкий процент

В Тюменской области ищут предпринимателей готовых заняться сбором стеклотары

В Голышмановском районе жители ратуют за качество ремонта мостов и плотин

Общество

Помощь государства при рождении ребенка - хорошее подспорье для семьи, считают молодые мамы

Жители ХМАО стали чаще летать за границу

День памяти декабриста Краснокутского состоялся в Тобольске

Спорт

Тюменские лыжники завоевали медали на первенстве мира

Тюменские биатлонисты завоевали четыре золота на этапе Кубка IBU

Футболисты "Тюмени" еще раз встретятся с "Волгарем"

Происшествия

В Тюмени осудили наркомана за  ДТП в центре города

Житель Муравленко убил знакомого табуретом

Житель Югры незаконно вырубил лес на четверть миллиона рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+