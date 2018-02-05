Тюменский чемпион по карате провел для школьников мастер-класс

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Увлекательный урок физкультуры в формате мастер-класса провел для учеников Винзилинской школы именитый спортсмен – сотрудник Тюменского ОМОНа капитан Максим Быков.

Максим Быков – серебряный призер чемпионата мира по полноконтактному косики карате, многократный чемпион области по карате и рукопашному бою, победитель международного турнира, чемпион России и мира по карате среди полицейских.

В школьном спортзале Максим Быков провел физическую разминку, продемонстрировал элементы боевых комбинаций. Дети старательно повторяли движения мастера. Особенно омоновец удивлял ребят, когда легким движением руки или ноги напополам разбивал твердые предметы довольно внушительного размера.

Мальчишки и девчонки смогли пообщаться с чемпионом. Офицер рассказал о том, как начинал занятия спортом, как добился первых ощутимых результатов, как начал службу, стал офицером Росгвардии. Он отметил, что большую роль в его спортивной карьере сыграл отец, который поддерживал его во всех начинаниях, и тренеры, помогавшие в подготовке к соревнованиям.

Он поблагодарил администрацию школы за теплый прием и сказал напутственные слова подрастающему поколению: "Добросовестно учитесь, занимайтесь спортом, пробуйте свои силы в различных состязаниях. К тому, кто упорно идет к цели, обязательно придет удача. Никогда не сдавайтесь и тогда у вас все получится! Помните о дисциплине и саморазвитии!".

Урок был организован по инициативе Управления Росгвардии по Тюменской области.