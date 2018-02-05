Футболисты "Тюмени" еще раз встретятся с "Волгарем"

фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет последний товарищеский матч с "Волгарем" в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи 5 февраля в 17 часов 15 минут.

Напомним, в первой встрече 1 февраля сильнее оказались сибиряки. "Тюмень" силами Егора Глухова, футболиста на просмотре Андрея Кузнецова и Данила Карпова, создали себе комфортное трехголевое преимущество, но в концовке южане заколотили "двушку".

"Волгарь" проводит сборы большим количеством игроков на просмотре, проводя серьезную ротацию футболистов. Потенциальными новобранцами команды Андраника Бабаяна являются экс-тюменцы - Олег Мурачев и Дмитрий Иванов, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".